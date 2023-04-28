Скончался американский телеведущий Джерри Спрингер

В США умер телеведущий Джерри Спрингер. Журналист скончался на 80-м году жизни, ему диагностировали рак поджелудочной железы. Ведущий прославился благодаря «Шоу Джерри Спрингера», передает телеканал «Известия». Программа выходила в эфир 27 лет, с 1991 по 2018 год. Спрингер снимался в кино и сериалах. Зрители помнят Спрингера по фильмам «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» и «Секретные материалы».

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