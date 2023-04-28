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Дайвер нашел два трупа на дне московского пруда

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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На дне Беловежского пруда в Москве дайвер обнаружил два трупа. Об этом 28 апреля сообщил источник «Известий».

Оба тела были одеты в оранжевую одежду. Аквалангист вызвал полицию, на место прибыли экстренные службы и водолазы. Личности погибших и причина их смерти устанавливаются.

Беловежский пруд находится на западе Москвы в районе Можайский.

Ранее, 26 февраля, спасатели выловили тело мужчины из Москвы-реки в районе храма Христа Спасителя. Труп был доставлен на причал театра Эстрады для передачи полиции. Установлено, что тело уже давно находилось в воде, так как оно было покрыто илом. Мужчина был в одежде. Личность погибшего устанавливается.

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