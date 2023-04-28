Путин утвердил приравнивание жителей Сталинграда к ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Документ размещен на официальном портале правовой информации в пятницу, 28 апреля.

Жители осажденного Сталинграда имеют право на те же льготы, что и ветераны ВОВ. В число социальных гарантий входит право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета. Также они могут претендовать на обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

Законопроект был одобрен Госдумой 19 апреля, а Советом Федерации — 26 апреля.

15 марта «Известия» сообщали, что выплата будет положена 3997 гражданам. На реализацию проекта планируется выделить 611,64 млн рублей.

9 марта мэр Москвы Сергея Собянин подписал распоряжение о выделении материальной помощи почти 50 тыс. московских ветеранов к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войны. Размер выплат составит от 10 тыс. до 25 тыс. рублей.