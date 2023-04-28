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Путин утвердил приравнивание жителей Сталинграда к ветеранам ВОВ
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Путин утвердил приравнивание жителей Сталинграда к ветеранам ВОВ

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Документ размещен на официальном портале правовой информации в пятницу, 28 апреля.

Жители осажденного Сталинграда имеют право на те же льготы, что и ветераны ВОВ. В число социальных гарантий входит право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета. Также они могут претендовать на обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

Законопроект был одобрен Госдумой 19 апреля, а Советом Федерации — 26 апреля.

Знак с отличием: жителям Сталинграда предоставят льготы ветеранов ВОВ
Планируется ли распространить эту меру на другие регионы

15 марта «Известия» сообщали, что выплата будет положена 3997 гражданам. На реализацию проекта планируется выделить 611,64 млн рублей.

9 марта мэр Москвы Сергея Собянин подписал распоряжение о выделении материальной помощи почти 50 тыс. московских ветеранов к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войны. Размер выплат составит от 10 тыс. до 25 тыс. рублей.

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