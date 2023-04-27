Доходы компании Wintershall заметно снизились после ухода с рынка РФ

Доходы немецкой Wintershall упали после ухода с рынка РФ. Показатели нефтяной и газовой компании снизились на 14%, передает телеканал «Известия». По данным издания Handelsblatt, на бизнес с Россией приходилось 50% производства. Негативно сказалось и снижение цен на сырьевые товары. Wintershall планирует добывать по-прежнему от 325 тыс. баррелей в сутки. Компания объявила о прекращении деятельности в РФ в январе.

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