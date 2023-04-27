Глава ФРС США в беседе с пранкерами признал провал санкций против РФ
Российские пранкеры позвонили главе американской ФРС. Вован и Лексус общались с Джеромом Пауэллом от имени Владимира Зеленского. Глава ФРС признал провал политики санкций против нашей страны, передает телеканал «Известия». Пауэлл высоко оценил действия Банка России и его главы. В разговоре пранкеры попросили поддержку для Украины.
«Пауэлл сразу сказал: «По поводу помощи Украине — не ко мне. Хотя я вас полностью поддерживаю, я не могу прочувствовать ваши проблемы, к сожалению, но очень вам сочувствую», — рассказал пранкер Владимир Кузнецов (Вован).
Руководитель ФРС заявил о якобы стабильной ситуации в экономике США. Вместе с тем Пауэлл осознает риски постоянного роста государственного долга.
«Он сказал, что они хотят поменять этот механизм, из-за которого постоянно растет государственный долг, который особо ничем не обеспечен», — отметил Владимир Кузнецов (Вован).
Контакт главы ФРС дала пранкерам председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Европейский чиновник стала одной из жертв розыгрышей. Лагард, так же как Пауэлл, высоко оценила работу главы Банка России.
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