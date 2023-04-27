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Имя Пеле включили в бразильский словарь как синоним слова «лучший»

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Пеле — синоним слова «лучший». Прозвище знаменитого футболиста увековечили на страницах бразильского словаря португальского языка, об этом сообщил портал Globo Esporte. По мнению авторов словарной статьи, они лишь зафиксировали уже сложившуюся языковую практику. Инициатором внесения прозвища в словарь стал «Фонд Пеле», передает телеканал «Известия». Памятную табличку со значением неологизма вручили семье чемпиона. На ней отчеканено: «Нечто необычное, выделяющееся благодаря своим качествам или ценности, несравненное, каким был Пеле — Эдсон Арантис ду Насименту, которого считают величайшим спортсменом всех времен».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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