Россияне назвали стоимость идеального ремонта

Большинство опрошенных мужчин оценили идеальный ремонт в сумму от 1,5 до 2 млн рублей, а женщины остановились в диапазоне от 1 млн до 1,5 млн рублей. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру». Текст имеется в распоряжении «Известий».

Как следует из документа, мнения мужчин и женщин разделились почти по всем вопросам, касающимся идеального ремонта. Например, оптимальными стилями для интерьера женщины считают скандинавский (34%), минимализм (12%), классицизм (8%) и прованс (6%). Мужчины же предпочитают хайтек (29%), лофт (8%) и прованс (6%). 17% респондентов мужского пола неважно, в каком стиле оформлена квартира. Среди женщин такой ответ дали только 8% опрошенных.

Главным в идеальном ремонте россиянки считают дорогие и качественные материалы — так ответила каждая третья участница опроса (33%). Мужчины не могут себе представить идеальный ремонт без гармоничного сочетания цветов в интерьере (18%). Также представители обоих полов отметили важность отсутствия визуального шума (25%), модную мебель и бытовую технику (23%), продуманное эргономичное пространство (22%), наличие системы «умный дом» и умной бытовой техники (10%), а также большое количество естественного света (8%) и отсутствие ярких цветов (7%).

В вопросе наличия в своей квартире атрибутов ремонта мечты мужчины и женщины оказались солидарны. Большинство и тех и других (66%) считают, что такого в их доме нет. Чаще так думают женщины (74%), чем мужчины (58%).

Идеальный ремонт каждый пятый мужчина (20%) оценил в сумму от 1,5 млн до 2 млн рублей. Еще 16% считают, что можно уложиться в сумму от 350 тыс. до 450 тыс. рублей. Каждый десятый (10%) назвал диапазон от 850 тыс. до 1 млн рублей.

Треть женщин (32%) считает, что идеальный ремонт будет стоить от 1 млн до 1,5 млн рублей. Еще 18% назвали сумму от 1,5 млн до 2 млн рублей, 14% — до 150 тыс. рублей, а 12% — от 150 тыс. до 350 тыс. рублей.

В феврале портал «ВсеИнструменты.ру» поделился с «Известиями» результатами опроса, согласно которым в вопросах ремонта суеверны 42% россиян. Чаще всего они верят, что нельзя держать дома антикварную или подержанную мебель, а также клеить обои вторым слоем на старые — якобы это может привлечь негативную энергетику.