Краснокнижного амурского горала впервые засняли в нацпарке «Земля леопарда»

Краснокнижный амурский горал впервые попал на видео в национальном парке в Приморье. По словам ученых, на кадрах взрослая самка возрастом около пяти лет. Эксперты подчеркивают, запись с фотоловушки поможет определить численность популяции в нацпарке «Земля леопарда», сообщает телеканал «Известия». В России охота на горала запрещена с 1924 года.

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