Царская работа

Дефицит кадров — один из основных внутренних рисков для российской экономики, заявлял в апреле министр экономического развития Максим Решетников. В начале года безработица опустилась до рекордно низкого уровня в 3,5%. Причин «голода» в этой сфере множество, в каждой сфере они свои. Среди них:

сокращение притока трудовых мигрантов;

демографический спад;

превышение количества вакансий и рабочих мест над квалифицированным персоналом;

снижение активности в переходе с одного места на другое.

Больше всего говорят о «голодании» в сфере IT. Но есть и другие отрасли. Например, недоквалификацией страдает агроиндустрия. Нехватку рабочих рук испытывает и строительный сектор. Главной причиной здесь стало сокращение притока трудовых мигрантов.

Кадровый дефицит закрадывается и в госсекторе. Стоит заметить, что при этом виден вектор жесткой конкуренции и отбора на вакантные должности бюджетников и госслужащих. Бюджетные организации крайне заинтересованы в компетентных людях, но найти таких становится всё труднее. К слову, ситуация может выровняться, так как бытует мнение, что именно госсектор на ближайшие три года может стать основным работодателем в стране.

Основным недостающим кадровым звеном на производствах остаются главные инженеры, механики и технологи. Также необходимы конструкторы и электрики. Среди синих воротничков чувствуется потребность в электромонтажниках и слесарях механосборочных работ.

Главным инструментом привлечения кандидатов на указанные должности выступает размер оплаты труда, который из-за нехватки кадров постоянно повышается. Так, например, в среднем предложения в Москве для главных инженеров составляют 270 тыс. рублей, главных технологов — 200 тыс. рублей, главных механиков — 150 тыс. рублей.

Несмотря на повышение уровня доходов, кадровым голодом будут страдать стандартные бюджетные сферы — медицина и образование. Который год подряд (и 2023-й не исключение) сохранится нехватка врачей и преподавателей. Нельзя не заметить, что в этом году уже прошла индексация зарплат таких категорий специалистов на 8%.

Более того, у правительства есть планы по реформированию системы оплаты труда учителей. Суть в том, чтобы довести уровень окладной части до 70%. Эта часть зарплаты будет определяться с учетом экономических показателей конкретного региона. Также отдельные категории врачей в 2023 году получат надбавки в размере от 4 тыс. до 18,5 тыс. рублей.

В целом, рынок труда находится в так называемой стадии перетряски. На мой взгляд, у этого процесса три основные тенденции.

Во-первых, на рынке появляются сотрудники иностранных компаний, ушедших из России. Некоторые из таких трудящихся какое-то время были материально защищены бывшими работодателями, но финансовый запас заканчивается, а это значит — им нужно искать место уже в отечественных организациях. Кроме того, им предстоит перестроиться, так как стандарты в иностранных компаниях могут сильно отличаться от российских.

Во-вторых, стабильность и безопасность становятся основополагающими при трудоустройстве. Работник хочет быть уверенным в том, что его вознаграждение не будет по крайней мере уменьшаться и место за ним сохранится в случае форс-мажоров. Конечно, на эти факторы очень сильно влияют санкции, но в то же время за счет активизации импортозамещения внутренний рынок уже в этом году будет готов предлагать хорошие условия.

В-третьих, тренд удаленного формата продолжает развиваться семимильными шагами. Работодателю нет необходимости создавать стационарное место. С точки зрения той же охраны труда обязанностей по отношению к дистанционному сотруднику в разы меньше, чем к стационарному.

Кроме того, удаленный формат как бы подталкивает работодателя к автоматизации процессов. Это сокращает время выполнения порученных заданий, длительность коммуникации между коллегами из разных подразделений и так далее.

Для работника удаленный формат — это громадная экономия времени, в первую очередь на транспорте. Также сокращается время на взаимодействие с коллегами и начальством. Кроме того, некоторым специальностям предоставлена возможность самостоятельно выстраивать свой график.

Автор — омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина

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