Песков объяснил вечерний визит Путина в Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 27 апреля на брифинге подтвердил визит главы государства в Кремль поздно вечером 26 апреля.

«Действительно, Путин приехал в Кремль. У Путина есть квартира в Кремле, где он достаточно часто ночует. Он работал вчера в Огарево (подмосковная резиденция главы государства в Ново-Огарево. — Ред.) и, закончив все дела в Огарево, потому что сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он приехал в Кремль», — сообщил Песков.

Он заявил, что такие поездки для президента обычная практика, по его словам, они происходят очень часто.

Путин 20 марта принял Си Цзиньпина в рамках неформальной части переговоров в своей резиденции в Кремле. Общение Си Цзиньпина и Путина прошла в формате тет-а-тет в представительском кабинете в первом корпусе Кремля. В ходе этих переговоров Си Цзиньпин выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Он также отметил, что под руководством Путина Россия добилась процветания и значительных успехов.