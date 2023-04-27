В Москве произошел пожар на стройке у Поклонной горы
В Москве у Поклонной горы в строящемся здании жилого комплекса Victory Park Residences произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило 27 апреля в 11:44.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение на крыше строящегося 15-этажного здания на площади 70 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказал «Известиям» источник в экстренных службах.
В 12:09 пожар был локализован на площади 100 кв. м. Через девять минут пожарные службы полностью ликвидировали возгорание.
До этого, 24 апреля, пожар произошел в строящемся доме на Мичуринском проспекте в Москве. Здание было объято клубами черного дыма.