Чем известна и на чем заработала миллионы блогер Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская стала фигурантом уголовного дела по неуплате налогов. Инфлюенсер является одной из самых известных персон в медийном пространстве, ее курсы продаются за десятки тысяч рублей. Кроме того, россияне знают Блиновскую как модель и «миссис Россия». Чем еще известна блогер и почему у нее возникли проблемы с законом — читайте в материале «Известий».

Елена Блиновская — биография

Елена родилась в Ярославле 25 августа 1981 года под фамилией Останина. По словам женщины, она окончила Ярославский государственный университет по специальности «экономика». После учебы девушка покинула родной город и отправилась в столицу.

Первой работой будущего блогера-миллионника была должность бухгалтера. Однако Останина быстро поняла, что не хочет идти по этому карьерному пути в дальнейшем. Она перешла на работу на дому и параллельно изучала книги и видеоматериалы по психологии. На основе пройденного девушка постепенно разработала собственную методику, с помощью которой учит людей разбираться в своих желаниях и добиваться поставленных целей.

Продажа таких курсов, марафоны и личное наставничество позволили женщине заработать немало денег и стать обеспеченной и известной в медийном пространстве.

Фамилию, под которой блогер получила популярность, она взяла в 2007 году, выйдя замуж за начинающего предпринимателя Алексея Блиновского. Впоследствии женщина подарила мужу четверых детей — первенца Всеволода, двойняшек Платона и Мирона и дочь Аврору.

Также в 2016 году Блиновская исполнила свою давнюю мечту — попробовала себя в качестве модели. Блогер завоевала титул «Миссис Россия International — 2016». А в 2020 году вышел фильм «Марафон желаний», в котором Блиновская выступила продюсером, а также сыграла саму себя. Наконец, в 2022 году инфлюенсер реализовала себя в качестве телеведущей программы «Дом исполнения желаний» на телеканале ТВ-3.

Елена Блиновская — уголовное дело

27 апреля стало известно, что Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов. Блогер пыталась пересечь границу РФ на арендованном автомобиле, на руках у нее были документы для вылета в другое государство.

В отношении звезды возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По данным Следственного комитета РФ, Блиновская уклонялась от уплаты налогов, занижая свои доходы путем нелегальной схемы. Она платила налоги по упрощенной схеме налогообложения, которая применяется, если доходы юрлица в год не превышают 150 млн рублей. Однако следствие полагает, что на практике доход блогера был существенно выше. При этом женщина лишь создавала видимость законопослушности, легализуя средства путем совершения финансовых операций.

Как сообщили в УФНС по городу Москве, общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц за 2019–2021 год составила более 918 млн рублей.

На данный момент в рамках уголовного дела проводятся следственные действия. По месту проживания и в офисе Блиновской начались обыски.