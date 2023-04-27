Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ФРС США Пауэлла

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом от имени президента Украины Владимира Зеленского. Полное видео опубликовано на видеохостинге Rutube 27 апреля.

Пауэлл начал разговор с того, что заявил о высокой инфляции в США, которая может стать разрушительной для мировой экономики.

«Мы столкнулись с проблемой высокой инфляции: рост затрат на продукты питания, энергоносители, а также просто нарушение цепочек поставок и нарушение всего мирового порядка, который существовал так много лет. Китай вновь открывается, это окажет положительно влияние на глобальный рост. Это может оказать дополнительное давление на инфляцию, но это мы сможем выяснить только в будущем. Я знаю, что это не поможет Украине», — сказал он.

Глава ФРС рассказал, как США будут с этим бороться. По его словам, стоит ожидать повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов.

«В прошлом году мы довольно сильно повысили нашу ключевую ставку, чтобы замедлить рост экономики США и снизить инфляцию. Мы находимся на правильном пути до нашего целевого показателя в 2%. Много зависит от того, что происходит на Украине, что произойдет в России, с энергоносителями и с открытием Китая. Мы довольно сильно повысили ставки, и рынок уже закладывает два повышения по 25 базисных пункта. Мы проведем анализ после того, как проведем эти два повышения. И скажем, стоит ли повышать еще», — рассказал он.

Пауэлл отметил, что западные санкции в отношении России не сработали, и отдал должное председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального банка России, она вполне дееспособна. Я бы удивился, если бы она вообще поддерживала <военную операцию> изначально. Но она довольно хорошо справляется со своей работой. Она необычайно способный специалист, она очень хорошо осведомлена и умна», — сказал Пауэлл.

По его словам, ЦБ РФ и правительство страны смогли справиться с санкционным давлением благодаря продаже нефти на новые рынки.

«Набиуллина сделает всё, чтобы русские максимально избежали санкций. Хотя мы всё еще думаем, что санкции наносят вред, но не так сильно, как мы надеялись. Это работа Центробанка и правительства. Очевидно, что они делают всё возможное, чтобы продать свою нефть китайцам и индийцам. И они ее покупают. Мы ввели санкции практически везде, где смогли дотянуться, но они снова делают всё возможное, чтобы их избежать», — рассказал глава ФРС.

Он также признал, что от санкций серьезно пострадали страны Восточной Европы, в то время как США избежали негативного эффекта.

«У нас свои энергоресурсы. Ясно, что это восточноевропейские страны, это Польша — те, которые находятся близко к Украине. Я знаю, что Украина страдает, мы все видим, что происходит. Такие люди, как я, хотим помочь, но у меня ограниченные возможности на моей позиции», — заявил Пауэлл.

При этом он допустил, что в экономике США может начаться рецессия. В качестве признаков этого он назвал ослабление рынка труда, снижение роста заработной платы, сокращение объема рабочей силы.

«В большинстве прогнозов говорится, что экономика США будет расти, но на довольно низком уровне. Рост менее 1%. Но рецессия так же вероятна, как и очень медленный рост. Когда рост медленный, любое негативное событие — новый штамм коронавируса, событие на Украине — может ввести экономику США в рецессию», — допустил глава ФРС.

Пауэлл также рассказал своему собеседнику, как устроена финансовая система США и формируется государственный долг страны.

«Мы единственная крупная страна, которая имеет такую систему. Конгресс голосует за то, чтобы направлять средства на расходы, а потом мы расходуем больше денег, чем получаем. Так что нам приходится занимать, чтобы финансировать утвержденные расходы. Но при этом мы не голосовали за одобрение заемного финансирования. Когда вы работаете с дефицитом, у вас буквально нет денег, чтобы расходовать, если вы не можете больше занимать. Идет битва за то, что нужно сделать, чтобы поднять потолок долга», — объяснил глава ФРС.

Он отметил, что голосование по этому вопросу состоится в июне 2023 года.

«Одна политическая партия пытается использовать свое влияние, чтобы диктовать другой политической партии, какую налогово-бюджетную политику проводить. Другими словами, они хотят обеспечить сокращение расходов. Так что это противостояние происходит в системе США», — подытожил глава ФРС.

Пауэлл также намекнул, что Украина может оказаться в финансовой зависимости от США из-за поддержки страны.

«У нас есть печатный станок, но мы храним его в подвале. Может, у нас будет Федеральный резервный банк в Киеве. Я знаю, что вы будете зависеть от помощи Запада и США, и я не могу это контролировать», — сказал глава ФРС.

Ранее, 6 апреля, Вован и Лексус поговорили с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.