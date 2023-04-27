Краснокнижный амурский горал впервые попал в объектив фотоловушки

Редчайшего амурского горала впервые удалось запечатлеть в приморском национальном парке «Земля леопарда». Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает пресс-служба заповедника.

«На видео заснят одинокий амурский горал, прогуливающийся по каменистому склону. У животного серо-коричневая шерсть, длинный хвост и изогнутые рога, по которым можно судить, что это взрослая самка возрастом около 4–5 лет», — говорится на сайте организации.

Уникальная запись была сделана на горе Олений Утес. Специалисты рассчитывают, что подобные материалы помогут зафиксировать численность вида на территории «Земли леопарда».

Амурский горал — чрезвычайно редкое животное, он внесен в Международную красную книгу как уязвимый вид. Наблюдение за этими копытными осложняется рядом факторов. Прежде всего, горалы ведут скрытный образ жизни и зачастую предпочитают селиться в труднодоступных скалистых местах.

Первое подтверждение сохранности вида в современных условиях было получено в 2017 году. Позднее, в 2022 году, ученые могли наблюдать за целой группой горалов с козленком.

Ранее, 21 апреля, было актуализировано содержание Красной книги Приморского края. В список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных внесли 59 видов, вместе с тем из перечня вывели 96 зверей, еще у 53 поменяли категорию статуса редкости. На сегодняшний день в Красной книге Приморья находится 246 биологических видов.

В краевом министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира рассказали, что в этот список нужно периодически вносить изменения, поскольку появляются новые данные о состоянии популяций тех или иных животных.