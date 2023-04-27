Бразды управления

25 апреля был опубликован указ президента России «О временном управлении некоторым имуществом». Этот документ стоит рассматривать в контексте ограничений, которые вводились против нашей страны, а также в контексте иных нормативно-правовых актов, призванных защитить отечественную экономику.

Gazprom Marketing & Trading, НПЗ PCK Raffinerie GmbH, Wingas, НПЗ MiRO GmbH & Co. KG. Это только часть тех активов, которых лишились российские компании на территории одной только Германии — руководство страны в 2022 году решило тряхнуть седой стариной и поиграть в баронов-разбойников.

Изъятие российских активов сопровождалось юридически беспомощными объяснениями, которые вступали в противоречие, к примеру, с действующим в данный момент межгосударственным договором о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений между Россией (СССР) и Германией (вступило в силу в 1991 году). В нем есть такие строки: «каждая из договаривающихся сторон обязуется не предпринимать дискриминационных мер в отношении совместных предприятий с участием инвесторов другой договаривающейся стороны, капиталовложений таких инвесторов, а также деятельности инвесторов, связанной с капиталовложениями» (пункт 4 статьи 3).

Руководство ФРГ прекрасно понимало шаткость своей позиции с юридической точки зрения, поэтому ему пришлось задним числом реформировать собственное законодательство, чтобы обосновать манипуляции с собственностью российских компаний. Ведь капиталовложения могут быть изъяты только «в общественных интересах при соблюдении законного порядка».

Но что такое шаткость юридической позиции и несоблюдение законного порядка, если есть политическая целесообразность? Главным правилом порядка, основанного на правилах, оказалось бессмертное «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Притом активы российских энергетических компаний были лишь частью имущества, похищенного у нашей страны западными партнерами. И по этому поводу назрел и перезрел вопрос: а будут ли ответные действия?

С одной стороны, ответные действия, безусловно, были. Можно вспомнить указ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», указ «О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», законодательные ограничения, касающиеся продажи имущества зарубежных собственников, и реформы в ряде компаний, работающих по СРП (соглашение о разделе продукции. — «Известия»).

С другой стороны, все эти меры были направлены на то, чтобы стабилизировать положение внутри РФ. Даже принцип «газ за рубли» можно рассмотреть с этой точки зрения. Так как он в первую очередь обеспечивал безопасность платежей за поставленное голубое топливо. А в отношении украденного необходимо было перейти от стабилизации к компенсации. То есть требовалось ввести принцип «око за око, зуб за зуб».

Именно эту задачу и решил указ «О временном управлении некоторым имуществом». В нем прямо говорится, что он принят в ответ на действия, «направленные на незаконное лишение РФ, российских юридических и физических лиц права собственности и (или) ограничение их права собственности». Если таковые действия были совершены, то на имущество иностранных лиц и организаций вводится временное управление.

Такой управляющий фактически осуществляет полномочия собственника различного рода имущества (движимого и недвижимого, ценных бумаг, долей в уставном капитале и тому подобное). Прекратить временное управление может только президент РФ.

Первыми под действие нового указа попали доли в компаниях «Юнипро» и «Фортум», принадлежащих соответственного Uniper и Fortum. «Юнипро», к примеру, — восьмая по величине генерирующая компания на территории России, в распоряжении которой находятся электростанции суммарной установленной мощностью свыше 11 ГВт. Кажется, немецкое руководство очень переживало за энергобезопасность ФРГ, когда решило украсть российские активы? Что ж. Наше государство тоже очень переживает за энергобезопасность тех регионов, где работает «Юнипро».

Почему же этот указ не был подписан превентивно? То есть хотя бы после того, как были похищены первые российские активы за рубежом? Возможно, указ и правда запоздал? На первый взгляд, да. Но если бы он вступил в силу, скажем, летом прошлого года, это вряд ли бы уберегло нефтеперерабатывающие заводы на территории Германии от внезапно появившегося внешнего управления. А бегство зарубежных компаний с бесконтрольной распродажей активов пресекалось в течение 2022-го. Зато для стран и компаний, которые хотят и дальше сотрудничать с Россией, ситуация выглядит кристально ясно: не мы первыми начали.

Это означает, что потенциальному инвестору ясно главное: мы вводим внешнее управление имуществом зарубежных игроков только после долгих увещеваний и в ответ на очевидно агрессивные действия со стороны других государств. Иными словами, насколько это возможно, в текущей ситуации мы демонстрируем, что вкладывать деньги в Россию безопасно. Поведение ФРГ, напротив, говорит о том, что вы в любой момент можете лишиться своих активов, даже если вы своими действиями не провоцировали Берлин и готовы были продолжать сотрудничать для общего блага в самых тяжелых условиях.

Разумеется, Fortum и Uniper — не единственные зарубежные компании, у которых есть собственность в нашей стране. Есть еще внезапно засобиравшаяся на выход Wintershall Dea, OMV. Есть и более крупные игроки, которые делают вид, что ушли из РФ, громко хлопнув дверью. И, по всей видимости, список активов, на которые российское руководство может ввести временное управление, будет расширяться.



Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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