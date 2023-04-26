В Московский регион пришло похолодание

В столичном регионе за 12 часов выпало больше осадков, чем за весь апрель, об этом сообщают специалисты центра погоды «Фобос». В Москву и область пришло похолодание, начались дожди. В середине недели температура воздуха в городе понизится до +15...+17 °С. Прогнозируются облачная погода и северный ветер, передает телеканал «Известия». К выходным в столице столбики термометров в некоторых районах покажут 0 °С.

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