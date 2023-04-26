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Все ПНИ Петербурга проверят после смерти шести постояльцев интерната

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Во всех психоневрологических интернатах Санкт-Петербурга будут организованы проверки после гибели минимум шести сирот в ПНИ № 10, сообщила 26 апреля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Мы написали во все следственные органы, и сейчас всё проверяется. Мы понимаем, что проблема в отделениях милосердия, психоневрологических интернатах, в детских домах-интернатах сохраняется, потому что дети, которые там находятся, имеют множественные нарушения, требуют особо пристального медицинского сопровождения», — сказала она журналистам на XX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в Казани.

Львова-Белова считает важным сделать всё, чтобы такое больше не повторилось.

«Нам важно, чтобы вне зависимости от состояния ребенка он мог получить всю комплексную государственную помощь и сопровождение. Конечно, печальная для нас ситуация, но мы надеемся, что в дальнейшем такого больше не повторится», — подчеркнула детский омбудсмен.

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18 апреля стало известно о смерти минимум шести совершеннолетних постояльцев в петербургском интернате. В этой связи прокуратура, следователи и Росздравнадзор начали проверку учреждения.

Позже выяснилось, что у погибших был детский иммунитет. Собеседник «Известий» рассказал о содержании подопечных: воспитанников несколько раз госпитализировали, даже если это было не всегда оправдано в силу болезни, при которой транспортировки следует исключить. Госпитализации могли способствовать ухудшению здоровья пациентов.

Как уведомил источник, в интернате № 10 с погибшими почти никто не гулял по причине нехватки персонала.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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