Выявленные дефекты на двух улицах в Томске подрядчик устранит по гарантии

В Томске выявили дефекты на отремонтированных улицах Балтийская и Осенняя. Их устранит подрядчик, сообщил представитель департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии РИА «Томск».

«Дефекты по улице Балтийской и улице Осенней, которые относятся к гарантийным случаям, будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств», — приводит агентство слова собеседника.

Ремонт улиц Осеняя и Балтийская в Томске проходил по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» еще в 2018 году. После этого горожане неоднократно жаловались на состояние покрытия.

Срок гарантийных обязательств для подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог, составляет пять лет. В апреле 2023 года специалисты обследуют улицы, по которым еще действует гарантия. На данный момент известно, что также будут устранены недочеты на улицах Бирюкова и Сибирская.