Скончался режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин

Российский художник-мультипликатор Валерий Фомин скончался на 85-м году жизни. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

По его словам, Фомин умер во вторник. О дате и месте похорон мультипликатора Капков не сообщил.

«Он всю жизнь прожил в Свердловской области… Там его семья, его жена, его сын, его отец — все похоронены там», — цитирует Капкова «РИА Новости».

Он отметил, что Фомин не учился анимации профессионально.

«Фомин был художником-постановщиком кукольных спектаклей в Свердловске, но как-то прикипел к этому искусству, хотел освоить его. Он не поступил во ВГИК, уехал в Киев, где работали замечательные режиссеры. Фомин несколько лет был у них мультипликатором и там освоил эту профессию», — добавил шеф-редактор «Союзмультфильма».

По возвращении из Киева Фомин стал снимать мультфильмы на Свердловской киностудии.

Он снял такие популярные кукольные мультфильмы, как «Про Веру и Анфису» о дружбе девочки и обезьянки, «По щучьему велению» и другие.