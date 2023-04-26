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Общество
Скончался режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин

Скончался режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин

На 85-м году жизни умер режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Российский художник-мультипликатор Валерий Фомин скончался на 85-м году жизни. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

По его словам, Фомин умер во вторник. О дате и месте похорон мультипликатора Капков не сообщил.

«Он всю жизнь прожил в Свердловской области… Там его семья, его жена, его сын, его отец — все похоронены там», — цитирует Капкова «РИА Новости».

Он отметил, что Фомин не учился анимации профессионально.

«Фомин был художником-постановщиком кукольных спектаклей в Свердловске, но как-то прикипел к этому искусству, хотел освоить его. Он не поступил во ВГИК, уехал в Киев, где работали замечательные режиссеры. Фомин несколько лет был у них мультипликатором и там освоил эту профессию», — добавил шеф-редактор «Союзмультфильма».

По возвращении из Киева Фомин стал снимать мультфильмы на Свердловской киностудии.

Он снял такие популярные кукольные мультфильмы, как «Про Веру и Анфису» о дружбе девочки и обезьянки, «По щучьему велению» и другие.

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