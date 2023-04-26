Три участка дорог отремонтируют в Ржевском округе Тверской области. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Общая протяженность двух дорог составляет 4 км. Это трасса Ржев – Леонтьево и ее продолжение — подъезд к поселку Победа. Подрядная организация выполняет подготовку к укладке асфальтобетона. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

О ремонте дороги Москва – Рига – деревня Светлая попросили местные жители. По маршруту дороги находятся пять населенных пунктов, в которых проживаю свыше 250 человек.

Всего в Тверской области в 2023 году отремонтируют 440 км межмуниципальных дорог, а также 197 км дорог местной сети.