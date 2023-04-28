«Люди к нам из космоса не прилетят»

Рынок ритейла постепенно приходит в норму после небольшого спада 2022 года. Отрасль продолжает динамично развиваться, но сталкивается с большой и системной проблемой — недостатком кадров. В первую очередь это работники торговых залов, квалифицированные и неквалифицированные рабочие, а также айтишники. Последних привлечь непросто, и компании решают эту задачу разными способами. Как ритейл справляется с кадровым голодом и повышает эффективность работы с персоналом, «Известиям» рассказал HR-директор Fix Price Антон Максименко.

— Что изменилось на рынке ритейла в 2022 году и какая ситуация складывается сегодня?

— В начале 2022 года наблюдались сложности с поиском торгового персонала, квалифицированных и неквалифицированных рабочих. Многие компании ощущали нехватку ИТ-сотрудников.

Осенью стало легче с набором офисного персонала на позиции, где не требуется специальных знаний и опыта работы. У нас наконец закрылись долго висящие вакансии айтишников. Это отчасти можно связать с закрытием крупных офисов иностранных компаний, отчасти — с обычным оживлением рынка труда в это время года. Но в том числе и мы со своей стороны предлагали работникам комфортные рыночные условия труда.

В целом уход зарубежных компаний не дал заметного импульса увеличению предложения рабочей силы на рынке. Тем более, что многие из них в реальности продолжили работу. Мы не почувствовали ни облегчения, ни серьезных сложностей — ситуация оставалась стабильной.

— А какие профессии и специальности оказались в особенном дефиците?

— Не только ритейл, но и другие компании нуждаются в первую очередь в грамотном руководстве. Если этот вопрос решен, то необходимы люди, которые занимаются внедрением новых технологий, инноваций, помогают развитию — к примеру, специалисты в автоматизации бизнес-процессов, бизнес-аналитике.

Если говорить о ритейле, то в дефиците остается, как я сказал ранее, торговый и рабочий персонал. Рынок развивается, конкуренция с маркетплейсами усиливается, крупные торговые сети тоже переходят на новые уровни, а работников больше не становится. Поэтому ритейлеры активно борются за сотрудников. Это естественный фактор.

Фото: пресс-служба Fix Price HR-директор Fix Price Антон Максименко

— Как вы решаете проблему с наймом ИТ-специалистов?

— Мы предлагаем им достаточно комфортные условия — интересные проекты, возможность построения карьеры.

Серьезных трудностей, если честно, не чувствуем — ситуация такая же, как в начале 2022 года. Мне кажется, рынок труда постепенно адаптируется к потребности, и всё больше людей получают начальное ИТ-образование и выходят на рынок. Появляется немалое количество так называемых джунов — специалистов с начальным айтишным опытом, из которых можно вырастить высококвалифицированных специалистов. Думаю, постепенно всё придет в равновесие.

— Какие задачи в сфере ИТ ритейлу сейчас, на ваш взгляд, нужно закрыть в первую очередь?

— Могу сказать на примере нашей компании. У нас большая потребность в автоматизации: в логистике, продажах, маркетинге и так далее. В области управления персоналом тоже есть запрос на цифровизацию, много проектов.

Ритейл напрямую взаимодействует с покупателями, ожидающими, что услуга будет развиваться и становиться более технологичной. Потребность в автоматизации на этом рынке есть по всем направлениям, и она возрастает. Расширяются технические мощности, которыми надо оперировать: ИТ-оборудование, электронные кассы, маршрутизаторы, рабочие станции, серверы и так далее. Поэтому требуется широкий пласт ИТ-специалистов. Это инженеры, программисты, тимлиды, продакт-менеджеры и другие.

— Какие технологии используете в этой области?

— Fix Price активно развивается, в прошлом году мы открыли более 750 магазинов и создали более 4 тыс. рабочих мест. Чтобы эффективно управлять такой большой компанией, сохраняя быстрые темпы роста и высокую рентабельность, без технологий не обойтись. В области человеческих ресурсов как раз активно их продвигаем.

Одним из самых интересных проектов последних месяцев стал электронный кадровый документооборот с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Благодаря ему все документы в области трудовых отношений наши сотрудники могут подписывать прямо со смартфона. Мы не только сэкономили много бумаги, но и упростили взаимодействие с сотрудниками, ускорили кадровые процессы, создали электронную базу документов, что, конечно, повышает эффективность труда.

Также из новинок прошлого года — комплексная система кадрового сопровождения. Весь процесс — от поиска кандидата до его оформления на работу — оцифрован и располагается в единой базе.

Кроме того, в начале этого года мы успешно протестировали и внедрили в работу роботов, которые помогают нашим рекрутерам закрывать вакансии. В отличие от человека такой робот может анализировать сотни резюме в день, звонить подходящим соискателям и предлагать им вакансии в наших магазинах и распределительных центрах. В случае согласия человека робот-помощник может записать его на очное собеседование (можно выбрать вакансию ближе к дому). Это обеспечило нам дополнительный поток соискателей в магазины, который не требует обработки человеком, плюс в среднесрочной перспективе технология поможет не расширять штат рекрутеров.

— А как соискатели реагируют на роботов? Доверяют таким звонкам?

— Да, по статистике, около 20-30% кандидатов, по которым проходят наши «холодные звонки», разговаривают с роботами нормально. Конечно, мы будем стараться увеличивать эту долю. Не все пока готовы взаимодействовать с роботами как с живым человеком, но в дальнейшем технологии будут развиваться, общение ботов станет естественным и комфортным. Искусственный интеллект и нейросети в этой сфере тоже найдут применение.

Люди все активнее контактируют с электронными помощниками, если они грамотно настроены, не отнимают лишнего времени и не заторможены.

— Что вы предлагаете тем, кто уже работает? Развиваете ли какие-то социальные программы или программы обучения?

— Наш бизнес работает не только в России, но и еще в семи странах и показывает стабильный рост. Ритейл — динамичная среда, где всегда есть потребность в нестандартных решениях, но основательно продуманных и просчитанных. У нас возможен быстрый карьерный рост, если человек в нем заинтересован и замотивирован. Сотрудники, которые к нам присоединились, могут пройти прекрасную школу и получить импульс в своей карьере.

Мы привлекаем широкий круг специалистов, не только в продажах и логистике, но и в маркетинге, закупках, управлении персоналом, финансах, информационных технологиях и т.д. Чтобы поддерживать эффективную работу, мы развиваем систему наставничества в обучении. Молодые специалисты знакомятся с передовыми бизнес-технологиями и получают новый опыт, а специалисты с опытом находят себя в новых проектах и новых задачах, могут выдвигать и реализовывать свои идеи.

За последние два года мы увеличили количество часов обучения в два раза. Сейчас на одного человека в среднем в год приходится около 60 часов. Вкладываем много усилий, но делаем это без нажима. К тому же курсы не должны отнимать у работающего сотрудника слишком много времени. И важно, чтобы всё происходило в занимательной игровой форме.

— А как проходит обучение?

— Это онлайн-занятия, разделенные на модули. Можно скачивать видео или смотреть на смартфоне. У нас существует две программы: обязательная и дополнительная. Обязательные курсы — к примеру, корпоративная этика, деловое общение, документооборот и другие. В дополнительных сотрудники получают баллы, значки, повышают свой рейтинг внутри компании.

Для сотрудников магазинов обучение — блестящий шанс с нуля вырасти до позиции администратора, заведующего, менеджера по продажам и так далее. В офисе многое зависит от потенциала сотрудника, но так или иначе в приоритете работники, которые прошли обучение и записываются во внутренний кадровый резерв. Мы понимаем, что успех бизнеса — это люди и качество принимаемых решений. Стараемся не терять лучших сотрудников.

В команде топов у нас есть те, кто прошел длинный путь, начиная еще со стартапа. Но есть и новые руководители, влившиеся в команду благодаря квалификации и активности. Растет и средний менеджмент. В прошлом году внедрили для ключевых сотрудников систему долгосрочного материального стимулирования. Стараемся заинтересовать их в капитализации бизнеса.

— По вашему мнению, как будет развиваться рынок ритейла дальше? Какие тенденции замечаете?

— Сейчас наблюдается тенденция повышения социальной ответственности бизнеса, изменение отношения к экологии, в том числе в ритейле. Кроме того, стало важно внимательнее относиться к защите персональных данных и работать над повышением эффективности труда, технологичности процессов.

Вопрос с дефицитом кадров еще существует, но с этим пока ничего не сделаешь, людей больше не становится. Демографическая яма 90-х дает о себе знать.

— А что, на ваш взгляд, можно было бы сделать, чтобы решить проблему дефицита?

— Повышение производительности труда и внедрение новых технологий, которые позволили бы облегчить труд, тратить меньше времени на обслуживание покупателей, ускорять работу сотрудников. В целом с инновациями быстрее принимаются и исполняются решения. Это и есть наилучший выход, потому что люди к нам из космоса не прилетят.