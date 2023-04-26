В WhatsApp появилась новая функция

Один аккаунт WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ) станет доступным на пяти разных устройствах. Об этом 25 апреля сообщается в официальном блоге мессенджера.

Теперь в аккаунт можно войти на одном основном устройстве и четырех дополнительных без ущерба для безопасности и конфиденциальности. Привязать гаджеты к одному аккаунту можно так же, как в веб-версии, на планшете и в клиенте для компьютера. При этом каждое связанное устройство подключается к аккаунту отдельно, поэтому личные сообщения, файлы и звонки на любом из гаджетов защищаются сквозным шифрованием.

Благодаря новой функции пользователи смогут переключаться между устройствами, не выходя из аккаунта, и сразу продолжать переписку. Отмечается также, что если основное устройство было неактивно долгое время, на всех дополнительных устройствах выход из аккаунта будет выполнен автоматически, сообщает «Газета. Ru».

Создатели отметили, что уже начали внедрять обновление и в ближайшие недели оно станет доступно пользователям по всему миру.

Портал WABetaInfo 22 февраля сообщил, что разработчики мессенджера WhatsApp, предположительно, работают над внедрением функции по рассылке персональных новостей.