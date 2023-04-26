Столичным предпринимателям-инноваторам помогут привлечь финансирование

В столице стартовал пилотный проект по кредитованию предпринимателей, которые занимаются наукоемким бизнесом и развивают современные технологии. Они смогут получить займы до 50 млн рублей под залог прав на свои идеи и разработки, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Программа призвана помочь бизнесменам привлечь финансирование. Ведь часто на старте предприниматели не располагают нужными ресурсами, кроме по-настоящему новаторских идей. Рассчитываем, что пилотный проект даст возможность монетизировать интеллектуальную собственность и добиться еще более высоких результатов», — отметила Сергунина.

Принять участие в программе могут зарегистрированные в Москве предприятия малого и среднего бизнеса. Для этого нужно до 31 мая подать заявку на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. После оценки рыночной стоимости разработок компании могут получить поручительство Московского гарантийного фонда в размере до 95% от суммы займа.

Программа запущена по инициативе столичного правительства при участии Сбербанка, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Московского инновационного кластера.

Кроме того, до 1 июня можно направить заявку на грант за патентование изобретений и полезных моделей. Также в столице работает сервис «Защити идеи и разработки» для фиксации своих прав на результаты интеллектуальной деятельности.