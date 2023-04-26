Своевременное решение

Атака на российские активы со стороны «коллективного Запада» в прямое нарушение всех норм международного права поначалу встретила со стороны России крайне ограниченный ответ, заключающийся в том числе в создании своего рода «гарантийного фонда» активов корпораций из «недружественных» государств, прекративших работу в нашей стране. Сейчас, однако, дело сдвинулось с мертвой точки. Переход от максимизации частной прибыли к максимизации производства добавленной стоимости, национализация элиты и социализация хозяйства требует пересмотра самих основ госрегулирования. Важный шаг к этому — указ президента о временном управлении частью активов недружественных государств. Но проблемы все же остаются — и их необходимо решать, в том числе и на основе новых правовых инструментов, предоставляемых указом.

Отказ от ограничения бегства капитала из России привел к тому, что чистый вывоз капитала составил $217 млрд, почти в полтора раза превысив рекорд 2014 года ($152 млрд).

Либеральная политика, реализующая подходы 90-х годов, стимулирующая финансовые спекуляции и разрушающая производство добавленной стоимости, превратила Россию в бесплатного и надежного «донора жизненно важных органов» для государств, пытающихся ее уничтожить. Наши человеческие ресурсы они благодаря пропаганде и пугающей неадекватности бюрократии отечественной сборки получают бесплатно. Сырье же, которое Россия «надежно, добросовестно и бесперебойно» поставляет государствам, открыто стремящимся ее уничтожить и делающим все для убийства наших солдат, офицеров и мирного населения (ведь боевые действия ведутся на территории РФ, а отнюдь не Украины), оплачивается деньгами, которые тут же выводятся в эти же государства, то есть тоже обходится им бесплатно.

При этом руководство Банка России заявляет, что вывод капитала не является таковым, так как часть его представляет собой авансирование импорта, отделить которое от бегства капитала якобы невозможно. Деофшоризация саботируется, сводясь к решению мелких корпоративных проблем, а самоочевидное использование офшоров для уклонения от налогов и вывоза капитала официально отрицается.

На этом фоне расширяется практика разрешения продажи иностранными корпорациями своих активов в России (в том числе по, вероятно, завышенным ценам) с выводом капиталов на Запад, что оборачивается сокращением «гарантийного фонда», дискредитацией самой его идеи и ростом неверия в способность и желание российского государства защищать российский бизнес от агрессии Запада.

Так, например, частный российский производитель сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэк» намерен выкупить за 94,8 млрд руб. долю (27,5%) англо-голландской Shell в проекте «Сахалин-2», в который входит крупный завод по производству СПГ.

Shell фактически бросила проект после того, как президент России поручил перевести его в российскую юрисдикцию, нанеся тем самым «Сахалину-2» ущерб, который еще предстоит оценить, — а теперь получает за это щедрую и неожиданную компенсацию.

Напомним также, что Shell — не просто «западная», а англо-голландская корпорация. Так что наши деньги поступят в страны, которые фактически стоят в авангарде политической войны Запада против России, против всего русского мира.

На Западе тем временем наблюдается настоящий крестовый поход против российского бизнеса. Германия уже лишила «Газпром» транспортных активов и активов по хранению газа более чем на €7 млрд и ввела внешнее управление в отношении немецких активов «Роснефти» более чем на €15 млрд. США блокируют выход «Лукойла» из его активов в Италии.

Отсутствие ответных мер России со времен «дела Магнитского» поощряет агрессию Запада, создающего нормативную базу для конфискации российских активов. Так, Польша уже объявила о продаже дочки «Новатэк» — Novatek Green Energy, активы которой ранее были заморожены, а затем переведены во внешнее управление; в Канаде ожидается судебная конфискация замороженных $26 млн с передачей их Украине.

А бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, направленные на ускорение принудительной продажи мажоритарной доли «Роснефти» в НПЗ Шведт (разумеется, без возможности получения ею справедливой стоимости актива).

Официально Запад объясняет это соображениями энергетической безопасности. Но реальный бенефициар — стремительно монополизирующийся польский нефтегаз. Именно польский PKN Orlen, осуществляющий агрессивную экспансию на рынках Центральной и Восточной Европы и уже подмявший под себя восточно-немецкий рынок, рассматривается как главный кандидат на приобретение у правительства Германии нефтеперерабатывающих мощностей, изъятых у «Роснефти».

В этих условиях введение временного управления в отношении находящейся в госсобственности Германии доли ПАО «Юнипро» и принадлежащей одноименному финскому государственному концерну доли ПАО «Фортум» — важная и своевременная мера, восстанавливающая доверие и уважение к государству, демонстрирующая его способность и желание защищать интересы России и в экономической сфере.

Точечный и предельно щадящий характер этой меры, зеркально отражающей шаги немецких властей, еще раз демонстрирует стремление России избежать эскалации конфликта с «коллективным Западом».

Вместе с тем перечень активов, передаваемых во временное управление, может быть расширен. Указ президента Путина, не касаясь вопросов собственности, сохраняет возможность принять любое решение — от конфискации до возврата активов в управление их западным собственникам — в зависимости от действий Запада в отношении российских активов за рубежом.

При этом, несмотря на отчаянное сопротивление офшорной аристократии, сохраняется надежда на проведение реальной деофшоризации России и на прекращение массового вывода из нее капиталов, на первом этапе — хотя бы в виде отказа от разрешения сделок по выходу из российских активов иностранных инвесторов, не обеспечивающих сохранение получаемых средств в российской экономике.

В энергетической сфере важно создание российского механизма котировок цены нефти в рублях, так как привязка внутренних цен к мировым на основе данных ценового агентства «АРГУС» — произвольно выбранной в прошлом и неизвестной миру компании — выглядит не имеющим оправдания пережитком колониального прошлого.

Обеспечение экономической свободы и независимости России, в первую очередь от государств, всеми силами пытающихся нас уничтожить на полях как обычной, так и политической, и экономической войн, требует активных, энергичных и всеобъемлющих преобразований.

Верные точечные меры должны быть дополнены мерами по комплексной модернизации страны. Ведь вся действующая система социально-экономического регулирования разработана прозападными либералами в интересах финансовых спекуляций против развития промышленности и технологий, нацелена на удержание России в положении вывозящей сырье и ввозящей продукты его переработки экономической колонии.

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