Аналитик оценил прогнозы об «ожесточенной борьбе» Европы и Азии из-за нефти

Аналитики Energy Aspects, говоря о возможной «ожесточенной борьбе» Европы и Азии на рынке сырой нефти, сгущают краски, однако определенная конкуренция всё-таки может быть, рассказал «Известиям» 25 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Кроме того, он отметил, что теперь в европейские страны приходит больше готового топлива, чем раньше, и у европейцев есть риск того, что их нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) останутся без загрузки.

Накануне Bloomberg привело прогноз Амриты Сен и Кристофера Хейнс из Energy Aspects о столкновении Азии и Европы в преддверии дефицита энергоресурса, вызванного в том числе введенными ограничениями на поставку энергоносителей РФ.

«Аналитики немного сгущают краски, может быть не прямо «ожесточенная битва», но определенная конкуренция», — считает Юшков.

Эксперт объяснил, что произошла трансформация после введения европейцами эмбарго на нефть РФ: российское сырье ушло на азиатские рынки (в Индию, Китай, в Турцию, в Юго-Восточную Азию), однако вместо энергоносителей РФ частично пришли ближневосточные производители, которые на этом рынке уже были.

«То есть мы поменялись рынками сбыта, но не в полной мере. Не полностью произошла замена одной нефти на другую. Как раз-таки мы видим, что часть нефти ближневосточной осталась на азиатских рынках, прежде всего в Индии. Индия просто нарастила объем переработки. Поэтому в Европу зачастую приходит не какая-то нефть взамен российской, а приходят готовые нефтепродукты, и у европейцев нет риска того, что они останутся без топлива, у них есть риск того, что их нефтеперерабатывающие заводы останутся без загрузки, что они будут недозагружены», — объяснил Юшков.

В Европу приходит больше готового топлива, чем раньше, поэтому часть НПЗ в результате может закрыться, предположил он.

«Поэтому вопрос, чем загружать свои НПЗ. То есть рынок в любом случае будет обеспечен топливом, но есть риск для европейских энергетических компаний того, что будет приходить готовое топливо, дизель бензин, керосин и прочее, вместо того чтобы присылать чистую нефть и ее перерабатывать. Поэтому это скорее угроза для европейских НПЗ — они уже сейчас недозагружены, — чем для топливного рынка», — сказал аналитик.

Европейцы ограничили себе число поставщиков, так как кому-то из поставщиков не выгодно поставлять в Европу сырую нефть. Кроме того, чтобы не перенастраивать европейские НПЗ, зачастую нужно перемешивать разные сорта, добавил он.

4 апреля первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк заявил, что мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом топлива и сокращением предложения из-за решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи. При этом 19 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ можно назвать ответом на введение Западом потолка цен на российский энергоресурс.

До этого, 2 апреля, несколько стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца этого года. Так, Саудовская Аравия снизит производство на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), ОАЭ — на 144 тыс. б/с, Ирак — на 211 тыс. б/с, Кувейт — на 128 тыс. б/с, Оман — на 40 тыс. б/с, Алжир — на 48 тыс. б/с, Казахстан — на 78 тыс. б/с. Россия, в свою очередь, продлила действующее решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с до конца 2023 года.