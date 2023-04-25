Один человек погиб в результате взрыва на заводе в Иллинойсе
Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в штате США Иллинойс, передал 25 апреля региональный телеканал NBC Chicago, сославшись на свои источники.
Изначально сообщалось, что взрыв произошел на заводе в резервуаре для асфальта и не представлял угрозы для населения.
«Однако взрыв привел к обрыву некоторых линий электропередачи в этом районе», — говорится в новости.
По данным телеканала, инцидент произошел в городке Лемонт на предприятии, принадлежащем компании Seneca Petroleum. Местное издание Patch со ссылкой на пожарную службу уведомило, что возгорание на территории НПЗ находится под контролем. В его тушении участвуют все пожарные расчеты города.
21 февраля на металлургическом заводе I. Schumann & Co. в Огайо произошел взрыв, далее последовал пожар. В результате случившегося погиб один человек. Сообщается, что на этом заводе производят металл и краски, медные сплавы. 13 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Один из пострадавших был в критическом состоянии.