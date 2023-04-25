Мошенники начали применять новую схему обмана россиян

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Преступники звонят человеку и убеждают в грозящей опасности. Жертву заставляют спрятаться и никому об этом не сообщать. Уговаривают выбросить SIM-карту и купить новую, старую якобы отслеживают. После этого аферисты звонят близким человека и объявляют сумму выкупа, передает телеканал «Известия». Когда до «похищенных» не могут дозвониться — отдают деньги. Эксперты советуют предупредить пожилых о новой уловке злодеев. А если звонят и требуют деньги — нужно обратиться в полицию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.