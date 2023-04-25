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Движение по улице Менделеева в Уфе ограничат на два месяца

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В Уфе (Башкирия) почти на два месяца ограничат движение по улице Менделеева. Об этом сообщает городская администрация.

Проезд перекроют на участке от улицы Агиша до улицы Губайдуллина по крайней правой полосе. Ограничения будут действовать в период с 25 апреля по 30 июня.

Как уточняет «МедиаКорСеть», в этот период «Уфаводоканал» будет проводить капитальный ремонт водопровода от улицы Обская до улицы Агиша.

Ранее сообщалось, что с 14 апреля по 31 августа 2023 года в Уфе перекроют движение по улице Колгуевской. Решение было принято в связи с подготовкой к строительству водовода в Кировском и Демском районах.

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