Стоимость авиабилетов на рейсы по России подорожала на 5–10%

Цены на авиабилеты по России подорожали на 5–10%. Основная причина в отмене антисанкционных субсидий для перевозчиков, которые помогали сдерживать тарифы в прошлом году. Кабмин РФ пока не принял решения о дополнительной поддержке. В то же время авиабилеты за границу с вылетами в апреле–октябре, напротив, подешевели по сравнению с прошлогодними значениями, передает телеканал «Известия». Тарифы на перелет в страны ближнего зарубежья упали на 5%. Цена посадочных талонов на рейсы в дальнее зарубежье стала ниже на 17%. В то же время билеты в Европу, куда теперь приходится добираться только с пересадками, подорожали на 18%.

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