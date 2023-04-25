Merсedes возобновляет поставки запчастей для гарантийного ремонта

Mercedes-Benz возобновляет поставки деталей в Россию. Компания готовится к отгрузке запчастей для гарантийного ремонта и постгарантийного сервиса. «Mercedes-Benz Rus» выкупит мощности немецкого производителя в стране, передает телеканал «Известия». Компания объявит о закрытии сделки в ближайшее время. В «Mercedes-Benz Rus» уже подтвердили информацию. Соглашение позволит сократить сроки гарантийного ремонта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.