Эксперт рассказала о правильной утилизации шин без вреда для экологии

С приходом теплой погоды перед некоторыми автомобилистами после смены резины встал вопрос утилизации старых покрышек, однако не все знают, как это правильно сделать. Между тем утилизировать шины можно только на специальных полигонах, потому что они имеют 4-й класс опасности и не относятся к безопасным отходам, рассказала «Известиям» 26 апреля директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

«В процессе разложения они выделяют фенолы, формальдегиды, бензол, толуол и прочие канцерогены, которые могут быть опасны для здоровья человека и животных. Поэтому выбрасывать шины в мусорные контейнеры или вывозить куда-то за город и там скидывать запрещено», — сказала она.

Эксперт уточнила, что услуга утилизации старых автомобильных покрышек определена законодательством и должна предоставляться бесплатно. Автовладельцам только нужно отвезти их в специальные пункты приема.

«Также старую резину обычно принимают шиномонтажи, которые отвозят ее на утилизацию самостоятельно, если вы приобретаете у них новый комплект. Если вы просто привозите покрышки, у вас могут попросить чисто символическую плату за доставку шин на полигон. Как правило, в районе 150–300 рублей», — добавила она.

Кроме того, Лакустова назвала плохой идеей использование старых покрышек как украшения на дачных участках. Дело в том, что при нагревании в жаркую погоду они выделяют разные химические вещества, которые могут проникнуть в почву, воду, загрязнить воздух и т.д.

«Справедливости ради стоит заметить, что вред от автомобильных покрышек обратим, но восстановление экосистемы, если мы убрали источник загрязнения, займет от трех до 10 лет. Старые покрышки легко могут сделать плодородную почву непригодной для выращивания различных культур, воду опасной для питья, а также стать домом для различных грызунов, которые переносят инфекции», — отметила она.

Также эксперт напомнила, что автомобильные шины огнеопасны.

«При возгорании они выделяют токсичные вещества 1-го и 2-го классов опасности. К ним относится стирол, сернистая кислота, свинец и т.д. Если возгорание произошло на дачном участке, то велик риск того, что на нем ничего не будет расти в течение следующих 10–20 лет», — объяснила она.

По ее словам, в среднем период разложения автопокрышек составляет 150–200 лет, на протяжении которых они будут выделять токсические вещества, если их правильно не утилизировать.

«В городах за этим, как правило, следят дворники и представители управляющих компаний. Если они находят в мусорных контейнерах покрышки, то им приходится самостоятельно отвозить их на утилизацию, поэтому представители УК прилагают усилия для того, чтобы найти того, кто их туда отправил. Учитывая, что во дворах большинства многоквартирных домов установлены системы видеонаблюдения, а соседи всегда готовы помочь в идентификации нарушителей — это сейчас не представляет большой проблемы», — сказала Лакустова.

Она добавила, что при обнаружении злоумышленника, ему могут выписать штраф в соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. В случае, если нарушение повторилось, сумма штрафа увеличится до 3–5 тыс. рублей.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что представители отраслевого бизнеса предложили возобновить госпрограмму утилизации и скидки на автомобили. Инициативу в Минпромторг направила ассоциация НСРО «Руслом.ком» для включения в план реализации Стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года.