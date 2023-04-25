Болгария запретила импорт украинской сельхозпродукции

Болгария ввела запрет на импорт сельхозпродукции с Украины. Ранее на аналогичные шаги пошли Польша, Венгрия и Словакия. В Болгарии эмбарго продлится до 30 июня. Страны добиваются от ЕС компенсаций для своих фермеров, передает телеканал «Известия». Еврокомиссия выступает против односторонних действий стран. Беспошлинный ввоз с Украины в ЕС сельхозтоваров действует до 5 июня. Импорт украинской пшеницы за год вырос в 10 раз, до 4 млн т.

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