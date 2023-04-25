Реклама
Прямой эфир
Экономика
Маск выступил против применения доллара в качестве санкционного инструмента
Мир
МЧС России доставило в Сирию около 460 т гуманитарной помощи
Мир
Вучич заявил о совещании Киева с США и ЕС при голосовании по членству Косово в СЕ
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение уровня ключевой ставки ЦБ в апреле
Общество
Глава РЖД рассказал о внедрении беспилотных «Ласточек» на МЦК в 2024 году
Армия
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
Алла Манилова покинет пост замминистра культуры РФ
Общество
В России стартовала акция «Георгиевская лента»
Армия
ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Мир
Шойгу провел двусторонние переговоры с коллегами из Ирана, Турции и Сирии
Экономика
Правительство отозвало поправки о налогах для работающих в РФ из-за границы
Авто
Livan начнет продажи автомобилей в России в мае
Общество
Красную площадь закроют с 27 апреля по 10 мая для подготовки к Дню Победы

Гордость за героев. В ИД «Аргументы и факты» стартовал проект «Доброволец»

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

То, что происходит сегодня в зоне СВО, слишком серьезно и значимо для нашего будущего. Это понимают люди, живущие за тысячи километров от нее, и многие чем могут помогают фронту, а также жителям освобожденных территорий. Помогают добровольно — просто потому, что по-другому не могут.

20 героев проекта — жители разных регионов, люди разных профессий. Одни идут с сражаться, другие возят бойцам всё необходимое — от средств гигиены до коптеров. Врачи спасают жизни солдат и лечат гражданских людей. Учителя помогают детям, строители восстанавливают разрушенные дома, артисты поддерживают боевой дух бойцов и дают возможность им и мирным жителям ощутить, что жизнь продолжается. В проекте каждый рассказывает о своей работе сам — с реальными подробностями и естественными эмоциями.

Спецпроект «Доброволец» доступен по ссылке: https://dobrovolets.aif.ru/

Помимо видеосюжетов, в нем есть текстовые зарисовки и фотогалереи о каждом герое проекта. А они на самом деле герои — в прямом смысле слова. 57-летний офицер запаса Владислав Ершов, сын которого получил повестку о мобилизации, приходит к военкому и добивается, чтобы его отправили на фронт. Александр Дворкин, прошедший срочную службу в ВДВ, получает известие о гибели друга и понимает, что не может сидеть дома, — отправляется на передовую в считаные дни. Внучка маршала Конева Елена возит гуманитарную помощь «за ленточку», потому что должна понимать, что всё доставлено по назначению. Хирург Тимур Рахмаев отправляется в Мариуполь, когда «азовцы» еще сидят там в своих бункерах, а потом работает в прифронтовом госпитале в Первомайске. Учитель Анна Тарскова всё лето отправляет на отдых мариупольских ребятишек, оставив дома дочь и сына. Ребята из группы «Зверобой» с 2015 года ездят в Донбасс и сейчас дают концерты нашим бойцам, потому что их оружие — это музыка.

«Мы гордимся нашими героями-добровольцами. Рассказывая о них, мы, возможно, помогаем кому-то из читателей вслед за ними совершить поступок всей жизни. Часто бывает, что человек мучительно размышляет над решением и пример героя становится толчком к действию. Ну и одновременно мы даем инструкции: как стать добровольцем», — говорит главный редактор издательского дома «Аргументы и факты» Михаил Чкаников.

В проекте предлагаются простые и понятные советы тем, кто хочет стать добровольцем. В зависимости от наклонностей, профессионального и жизненного опыта каждый может выбрать свою стезю: пополнить ряды бойцов, отправиться в госпиталь, собирать и возить на фронт и прифронтовые территории гуманитарную помощь, восстанавливать и строить жилье и инфраструктуру, помогать донбасским детям, поддерживать солдат и мирных жителей своим творчеством.

Спецпроект «Доброволец» реализуется при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023