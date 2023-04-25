Гордость за героев. В ИД «Аргументы и факты» стартовал проект «Доброволец»

То, что происходит сегодня в зоне СВО, слишком серьезно и значимо для нашего будущего. Это понимают люди, живущие за тысячи километров от нее, и многие чем могут помогают фронту, а также жителям освобожденных территорий. Помогают добровольно — просто потому, что по-другому не могут.

20 героев проекта — жители разных регионов, люди разных профессий. Одни идут с сражаться, другие возят бойцам всё необходимое — от средств гигиены до коптеров. Врачи спасают жизни солдат и лечат гражданских людей. Учителя помогают детям, строители восстанавливают разрушенные дома, артисты поддерживают боевой дух бойцов и дают возможность им и мирным жителям ощутить, что жизнь продолжается. В проекте каждый рассказывает о своей работе сам — с реальными подробностями и естественными эмоциями.

Спецпроект «Доброволец» доступен по ссылке: https://dobrovolets.aif.ru/

Помимо видеосюжетов, в нем есть текстовые зарисовки и фотогалереи о каждом герое проекта. А они на самом деле герои — в прямом смысле слова. 57-летний офицер запаса Владислав Ершов, сын которого получил повестку о мобилизации, приходит к военкому и добивается, чтобы его отправили на фронт. Александр Дворкин, прошедший срочную службу в ВДВ, получает известие о гибели друга и понимает, что не может сидеть дома, — отправляется на передовую в считаные дни. Внучка маршала Конева Елена возит гуманитарную помощь «за ленточку», потому что должна понимать, что всё доставлено по назначению. Хирург Тимур Рахмаев отправляется в Мариуполь, когда «азовцы» еще сидят там в своих бункерах, а потом работает в прифронтовом госпитале в Первомайске. Учитель Анна Тарскова всё лето отправляет на отдых мариупольских ребятишек, оставив дома дочь и сына. Ребята из группы «Зверобой» с 2015 года ездят в Донбасс и сейчас дают концерты нашим бойцам, потому что их оружие — это музыка.

«Мы гордимся нашими героями-добровольцами. Рассказывая о них, мы, возможно, помогаем кому-то из читателей вслед за ними совершить поступок всей жизни. Часто бывает, что человек мучительно размышляет над решением и пример героя становится толчком к действию. Ну и одновременно мы даем инструкции: как стать добровольцем», — говорит главный редактор издательского дома «Аргументы и факты» Михаил Чкаников.

В проекте предлагаются простые и понятные советы тем, кто хочет стать добровольцем. В зависимости от наклонностей, профессионального и жизненного опыта каждый может выбрать свою стезю: пополнить ряды бойцов, отправиться в госпиталь, собирать и возить на фронт и прифронтовые территории гуманитарную помощь, восстанавливать и строить жилье и инфраструктуру, помогать донбасским детям, поддерживать солдат и мирных жителей своим творчеством.

Спецпроект «Доброволец» реализуется при поддержке Института развития интернета (ИРИ).