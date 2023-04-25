В Шереметьево отложили запуск использования биометрии для посадки в самолет

Запуск эксперимента в Шереметьево по использованию биометрии при посадке на рейс откладывается. Об этом 25 апреля в ходе Digital Aviation & Travel Forum рассказал в кулуарах журналистам директор дирекции ИТ систем управления производством аэропорта Сергей Пашинский.

«Будут установлены [устройства для пропуска по биометрии] на входе в «чистую» зону и на выходах на посадку. На внутренних воздушных линиях. Этот эксперимент пока приостановлен, в свете того что у нас повышенный режим безопасности в аэропортах. Новых сроков пока нет, ждем встречи на уровне министерств и ФСБ, чтобы определить дальнейший план действий», — сказал Пашинский.

Ранее Минцифры планировало протестировать возможность допуска пассажиров в самолеты по биометрии. Ведомство разработало проект постановления правительства РФ о проведении с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соответствующего эксперимента. Площадкой для проведения эксперимента определен международный аэропорт Шереметьево.

При этом в аэропорту уже работает автоматизированная система паспортного контроля (АСПК) в Терминале С, которая позволяет проходить паспортный контроль по биометрии. Ее запустили в июле 2021 года. Летом 2022 года аэропорт сообщил, что системой за год эксплуатации воспользовались более 500 тыс. путешественников.