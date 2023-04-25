Вместо Nokian в России будут выпускать шины Ikon Tyres

Шинная компания, приобретенная «Татнефтью» у финского концерна Nokian Tyresplc, сменила название и провела ребрендинг продукции, новое имя бренда — Ikon Tyres. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем во вторник, 25 апреля, «Известиям».

В компании отметили, что по условиям лицензионного соглашения покупатель шинного производства должен перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyresplc, кроме бренда Nordman.

Новое название шин созвучно с английским словом icon, которое можно перевести на русский язык как «эталон», «образец», «кумир», «икона», обратили внимание на предприятии.

Компания IkonTyres начала свою историю в России в 2004 году с объявления о строительстве шинного завода во Всеволожске Ленинградской области. Менее чем через год состоялось открытие завода.

«Завод сразу начал производить флагманские шины, на тот момент NokianHakkapeliitta 4. С 2006 года компания заняла лидерские позиции на рынке в сегментах А+В и в дальнейшем наращивала долю», — добавили в компании.

Рекордная доля рынка за историю компании в России была достигнута по результатам 2021 года и составила 16,6% во всех сегментах. Завод во Всеволожске остается самым современным шинным заводом в Европе, производит летние и зимние шины для легковых автомобилей и внедорожников.

В конце марта 2023 года завершилась сделка по продаже бизнеса новому акционеру. Сейчас на предприятии производятся шины средне-ценового сегмента под брендом Nordman. Премиальные шины будут выпускаться уже под новым материнским брендом — IkonTyres.

Компания IkonTyres взяла на себя обязательства по обслуживанию производственной и расширенной гарантии по ранее проданным в Российской Федерации шинам под брендом NokianTyres, вне зависимости от страны производства.

30 марта финская компания Nokian Tyres покинула Россию. Ранее, 27 марта, нефтяная компания «Татнефть» стала владельцем 100% долей шинного завода финской компании во Всеволожске.

Ориентировочная сумма сделки составила €400 млн (примерно 24,5 млрд рублей).

В декабре 2022 года «Татнефть» подала заявки на регистрацию торговых марок и товарных знаков «Торстен» и Torsten, Ikonan, Ikon.

С февраля 2022 года ряд зарубежных компаний приостановил деятельность в России или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных из-за спецоперации в Донбассе антироссийских санкций.