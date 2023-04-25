Новая трасса может связать Керчь и Джанкой

Власти Крыма планируют построить новую трассу Керчь – Феодосия – Джанкой. Дорога позволит разгрузить центр полуострова.

На текущий момент проводятся геологические изыскания и определяется вероятная стоимость проекта. По словам главы республики Сергея Аксенова, план строительства новой трассы будет представлен в федеральное правительство.

«Для упрощения логистики планируется построить трассу Керчь – Феодосия – Джанкой, что позволит освободить центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов», — цитирует Аксенова ИА «Крыминформ».

Нынешняя трасса Джанкой — Феодосия была отремонтировала в 2020-2021 годы. Феодосию и Керчь связывает участок федеральной трассы «Таврида».