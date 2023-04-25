Умер артист театра БДТ Геннадий Богачев

В Санкт-Петербурге в возрасте 78 лет скончался народный артист России Геннадий Богачев. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ), где актер играл.

«Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил», — отмечается в сообщении.

Геннадий Богачев всю жизнь играл в этом театре. Он пришел туда в 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института. В БДТ он исполнял роли юных красавцев-героев и характерных персонажей как в драмах, так и в комедиях. Самыми известными его работами стали роли в спектаклях «Ханума», «Пиквикский клуб», «Ревизор», «Волки и овцы», «На дне». Всего на его счету более 50 ролей.

Богачев также известен ролями в кино. Он сыграл в популярных кинокартинах и сериалах «Отпуск в сентябре», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита».