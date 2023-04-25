21 по 26 апреля 2023 года в Саратовской области проходят XXII молодежные Дельфийские игры России

Проведение состязаний направлено на содействие реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 27 июня 2022 года № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника». Игры входят в перечень мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия науки и технологий. Данные тематики нашли отражение в официальных, соревновательных и научно-практических мероприятиях в рамках Игр Саратовской области.

Конкурсная и фестивальная программа включила в себя соревнования по 34 дисциплинам профессионального, научно-технического и художественного творчества, способствующим развитию выявлению молодых талантов и уникальных специалистов.

25 апреля 2023 года состоится официальная церемония Закрытия и гала-концерт лауреатов, будут подведены итоги официального командного первенства среди регионов.