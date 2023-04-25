Число пользователей сервиса «Библиотеки Москвы» превысило полмиллиона
За два года свыше 500 тыс. человек воспользовались сервисом «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
«Сервис помогает найти нужное издание в любой библиотеке города и экономит время. Раньше, если не успеваешь дочитать книгу, нужно было идти в учреждение и переносить дату возврата. Теперь это занимает пару минут. Данная функция — одна из самых востребованных. Ею уже воспользовались больше 363 тыс. раз», — рассказала вице-мэр.
Еще одна популярная опция — бронирование издания. С ее помощью пользователи формировали свои заказы на книги свыше 230 тыс. раз.
В общей сложности проект объединяет каталоги 440 столичных библиотек. Найти конкретную книгу можно, указав название, фамилию автора, серию или издательство. В сервисе также есть подборки изданий по интересам, авторам и жанрам. Узнать, где находится ближайшая библиотека, поможет интерактивная карта.
В прошлом году на главной странице проекта появился раздел, где публикуются анонсы мастер-классов, лекций, встреч с писателями, концертов, спектаклей и других мероприятий, которые организуют читальни и культурные центры столицы.
Для получения доступа ко всему функционалу сервиса необходимо оформить единый читательский билет. Электронный документ в виде штрихкода с номером отобразится в личном кабинете читателя.