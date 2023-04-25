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Число пользователей сервиса «Библиотеки Москвы» превысило полмиллиона

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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За два года свыше 500 тыс. человек воспользовались сервисом «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Сервис помогает найти нужное издание в любой библиотеке города и экономит время. Раньше, если не успеваешь дочитать книгу, нужно было идти в учреждение и переносить дату возврата. Теперь это занимает пару минут. Данная функция — одна из самых востребованных. Ею уже воспользовались больше 363 тыс. раз», — рассказала вице-мэр.

Еще одна популярная опция — бронирование издания. С ее помощью пользователи формировали свои заказы на книги свыше 230 тыс. раз.

В общей сложности проект объединяет каталоги 440 столичных библиотек. Найти конкретную книгу можно, указав название, фамилию автора, серию или издательство. В сервисе также есть подборки изданий по интересам, авторам и жанрам. Узнать, где находится ближайшая библиотека, поможет интерактивная карта.

В прошлом году на главной странице проекта появился раздел, где публикуются анонсы мастер-классов, лекций, встреч с писателями, концертов, спектаклей и других мероприятий, которые организуют читальни и культурные центры столицы.

Для получения доступа ко всему функционалу сервиса необходимо оформить единый читательский билет. Электронный документ в виде штрихкода с номером отобразится в личном кабинете читателя.

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