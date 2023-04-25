Минцифры предложило обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры

Ритейлеров могут обязать заранее устанавливать российскую операционную систему (ОС) на ноутбуки и компьютеры для продажи в РФ. Такая инициатива выдвинута из соображений безопасности в связи с поставками по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления. На данный момент соответствующий документ разрабатывается в Минцифры.

«Российская ОС должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале», — поделился с «Коммерсантом» источник, близкий к правительству.

При этом существует постановление, освобождающее ритейлеров от самостоятельной установки ОС. Так, руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин указал, что продавец может заявить об отсутствии у него полномочий на установку программного обеспечения.

Однако, по его словам, при изменении регулирования ритейлер будет обязан заниматься предустановкой российского ПО под угрозой изъятия товара.

При этом такое нововведение может негативно сказаться на рынке, считает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Он считает, что переустановка ОС будет сопряжена с подорожанием устройств. Также не все компьютеры поддерживают сразу два установленных программных обеспечения.

«Если ритейлеров обяжут предустанавливать российскую ОС, то трудозатраты специалистов в магазинах будут закладываться в конечную стоимость оборудования», — добавил неназванный источник в крупном иностранном производителе.

Ранее, 21 апреля, стало известно, что ведущие IT-игроки России на специальной встрече с главой Минцифры Максутом Шадаевым предварительно согласились не завышать цены на российское программное обеспечение, а также размещать актуальную информацию о предельной стоимости на официальном маркетплейсе российского ПО, рассказали «Известиям» участники дискуссии.