Новую поликлинику на бульваре Рябикова в Иркутске сдадут в 2025 году
В Иркутске завершили подготовительные работы по строительству новой поликлиники на бульваре Рябикова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минстрой.
«На стройплощадке 10-й детской поликлиники проведены все подготовительные работы, в том числе по выносу инженерных сетей водопровода и канализации, по разработке котлована, идут работы по обустройству свайного поля под фундамент. Кроме того, проведены работы по укреплению откосов по периметру котлована», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА IrkutskMedia, поликлиника станет подразделением Иркутской клинической больницы № 10. Сейчас медобслуживание детей осуществляется в приспособленных помещениях на первом этаже жилого дома в микрорайоне Синюшина гора.
По данным минздрава, поликлиника будет состоять из двух блоков. В одном из них разместят отделение неотложной помощи, лаборатории, педиатрическое, стоматологическое и другие отделения. Во втором расположится транспортная часть и вспомогательные помещения. Также проект предусматривает обустройство сразу двух бассейнов для реабилитации и оздоровления детей.
Завершить строительство и сдать объект планируется в 2025 году.