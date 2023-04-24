Еще один упавший беспилотник обнаружен в Подмосковье
Второй за сутки беспилотник обнаружили в Московской области, летательный аппарат упал на землю. Информация об этом поступила «Известиям» в понедельник, 24 апреля.
По словам источника, дрон нашли в деревне Дальняя около садового товарищества «Родничок» в Павлово-Посадском городском округе.
Обнаружил аппарат местный житель, он сообщил о находке в полицию.
Сейчас на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Близлежащая территория из соображений безопасности оцеплена.
Кадры с места происшествия публикуют «Известия».
Ранее в понедельник беспилотник нашли в лесополосе на территории СНТ «Заря» в Богородском округе. Дрон длиной 3 м был разломлен пополам, а вокруг него лежали пластиковые пакеты с желтым порошком.