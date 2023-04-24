Авианосец «Адмирал Кузнецов» нарастил боевые возможности

Флагман ВМФ России наращивает боевые возможности. Авианосец «Адмирал Кузнецов» оснастят новыми вооружениями. От ударов с воздуха крейсер защитят зенитные комплексы «Панцирь-М», сведенные в интегрированную систему ПВО, передает телеканал «Известия». Также на борту появились места хранения новейших авиационных боеприпасов. Управляемые бомбы и крылатые ракеты смогут применять палубные истребители. Основу авиакрыла «Кузнецова» составляют Су-33 и МиГ-29.

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