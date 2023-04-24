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Банк ДОМ.РФ отчитался по устойчивому развитию в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Банк ДОМ.РФ впервые опубликовал открытый годовой отчёт по устойчивому развитию, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Документ разработан в соответствии с российскими и международными принципами и стандартами подготовки нефинансовой отчётности.

Согласно отчету, в 2022 году банк организовал первый в России выпуск «зелёных» ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) объёмом 5,5 млрд рублей. Ипотечное покрытие выпуска было сформировано из кредитов, выданных банком в рамках государственных льготных программ льготных «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека» и предназначенных для приобретения квартир в домах с максимальным классом энергоэффективности — от А до А++.

Также в 2022 год банк организовал три выпуска социальных облигаций. Таким образом, совокупный объём организованных банком социальных выпусков по состоянию на конец 2022 года превысил 57 млрд рублей, в том числе ипотечных ценных бумаг — более чем на 12 млрд рублей, а инфраструктурных облигаций — на 45 млрд рублей.

«В своей работе Банк ДОМ.РФ следует принципам устойчивого развития и внедряет в рынок новые финансовые инструменты, которые могут поддержать и обеспечить качественные изменения в жизни людей. В 2022 году Банк выступил организатором выпусков облигаций устойчивого развития на 37,2 млрд. Ещё один важный шаг прошедшего года — маркировка „зелёных“ проектов в нашем кредитном портфеле. Сегодня порядка 30% проектного финансирования составляют кредиты, выданные нами на строительство энергоэффективных зданий», — отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.

В отчете также представлены основные результаты социальных инициатив банка ДОМ.РФ, включая образовательные и благотворительные проекты и итоги трансформации в сфере корпоративного управления.

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