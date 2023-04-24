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В Москве задержали скрывавшегося от следствия подозреваемого в растлении

СК РФ: в Москве задержали подозреваемого в растлении подростков, скрывавшегося от следствия
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Фото: Управление СК РФ по Вологодской области
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В Москве был задержан мужчина, подозреваемый в растлении несовершеннолетних и скрывавшийся от следствия. Об этом 24 апреля сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Вологодской области.

По данным следствия, уроженец Казахстана, проживая в Череповце, с февраля по март 2020 года, а затем в январе 2022 года совершал развратные действия в отношении своих знакомых, не достигших 16-летнего возраста, а также вступал с ними в половую связь. О произошедшем правоохранительным органам сообщили законные представители пострадавших подростков.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело, однако предварительное следствие по нему было приостановлено, так как фигурант скрылся. 22 апреля 2023 года он был обнаружен на территории Москвы, после чего доставлен в Вологодскую область и задержан.

Злоумышленнику были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста») и ч. 4 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста»).

На данный момент следователи проверяют подозреваемого на причастность к совершению иных преступлений.

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Ранее, 17 марта, в Сочи суд вынес приговор 30-летнему хореографу из Свердловской области за домогательства к подростку. Руководителя танцевального театра признали виновным в преступлении по статье о развратных действиях в отношении 15-летнего ученика (ч. 1 ст. 135 УК РФ). В зале суда мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

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