В Подмосковье упал беспилотник со взрывчаткой
Упавший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нашли в Московской области. Дрон обнаружили в лесополосе на территории СНТ «Заря» в Богородском округе 23 апреля. Вокруг него лежали пластиковые пакеты с желтым порошком, сообщил «Известиям» источник 24 апреля.
Беспилотник рухнул в поселке имени Воровского в 300 м от жилого дома. Внутри дрона находились 30–40 брикетов с порошком массой 250–300 г.
Сам БПЛА длиной 3 м был разломлен пополам.
На месте работают взрывотехники.
В конце февраля беспилотник упал рядом с газокомпрессорной станцией в Коломенском районе Московской области. Позже стало известно, что внутри дрона была взрывчатка.