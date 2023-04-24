В Подмосковье упал беспилотник со взрывчаткой

Упавший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нашли в Московской области. Дрон обнаружили в лесополосе на территории СНТ «Заря» в Богородском округе 23 апреля. Вокруг него лежали пластиковые пакеты с желтым порошком, сообщил «Известиям» источник 24 апреля.

Беспилотник рухнул в поселке имени Воровского в 300 м от жилого дома. Внутри дрона находились 30–40 брикетов с порошком массой 250–300 г.

Сам БПЛА длиной 3 м был разломлен пополам.

На месте работают взрывотехники.

В конце февраля беспилотник упал рядом с газокомпрессорной станцией в Коломенском районе Московской области. Позже стало известно, что внутри дрона была взрывчатка.