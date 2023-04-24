За победу в конкурсе «Учитель года России» будут выплачивать 1 млн рублей

Победители конкурса «Учитель года России» будут получать с 2023 года денежный приз в размере 1 млн рублей. Об этом сообщил 24 апреля премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«По 1 млн рублей будут получать победители конкурса «Учитель года России» и по 500 тыс. — призеры», — сказал он.

Кроме того, по словам Мишустина, победителей в других подобных состязаниях, проводимых Минпросвещения, ждут денежные призы по 200 тыс. рублей.

«Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов <...> и привлечь в профессию больше одаренной молодежи», — добавил Мишустин.

В октябре президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» призвал укреплять суверенную систему образования.