Американский боец ММА применил удушающий захват в уличной драке

Американский боец ММА Нейт Диас «придушил» человека в уличной драке. Кадры с участием спортсмена выложили в соцсети очевидцы. На ролике Диас применяет против мужчины удушающий захват, передает телеканал «Известия». Прием известен в смешанных единоборствах как гильотина. После потасовки Диас уходит, а пострадавший остался лежать на земле. Вскоре мужчина пришел в себя. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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