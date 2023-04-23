Американское посольство отказало в выдаче виз российским журналистам

Российским журналистам не дали визы для поездки в США. Репортеры должны были освещать участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Совбезе ООН. Отмечается, что Вашингтон затягивал процедуру выдачи документов до последнего, сообщает телеканал «Известия». В МИД РФ считают, что США намеренно манипулируют свободой слова. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров должен принять участие в заседаниях Совбеза ООН 24 и 25 апреля.

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