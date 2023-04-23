Создатели War Thunder объяснили утечку секретных данных о военной технике

Авторы War Thunder объяснили утечки секретной информации. На форуме игры несколько раз публиковали данные об оружии разных стран, в том числе Франции и США. Разработчики связали это с тем, что игроки хотели улучшить характеристики техники. Модераторы сразу же удаляли сообщения с секретными данными, сообщает телеканал «Известия». War Thunder — игра с элементами симулятора военной техники. На сайте доступны образцы оружия из разных конфликтов.

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